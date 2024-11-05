Yıllar süren merakın sonunda hayal kırıklığı yarattılar... Televizyon dünyasının final bölümüyle en çok eleştiri alan 10 dizisi!

Büyük ilgiyle izlenen bazı diziler, final bölümleriyle hayranlarını tatmin edemedi. Seinfeld’den Dexter’a kadar birçok dizi, yıllarca süren hikayelerini hayal kırıklığıyla sona erdirerek eleştirilerin hedefi oldu...

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LOST: KAYBOLAN CEVAPLAR VE BELİRSİZ FİNAL

Lost, izleyicilerine karmaşık ve gizem dolu bir hikaye sundu, ancak finaliyle birçok soruyu cevapsız bıraktı. Uçak kazasından sağ kurtulanların gizemli bir adada yaşadığı maceralar boyunca, zaman yolculuğundan paralel evrenlere kadar birçok fantastik unsur ekrana taşındı.

Ancak finalde “flash sideways” olarak adlandırılan paralel evren sahnelerinin bir tür ölüler diyarı olduğu ortaya çıktı ve bu durum birçok izleyici tarafından anlamlandırılamadı. Lost'un finali, dizinin yüksek beklentilerini karşılayamadı ve hayranlar arasında tartışmalara yol açtı.

REKLAM .png GOSSIP GIRL: BEKLENMEDİK KİMLİK AÇIKLAMASI Gossip Girl'ün finali, baş karakter Gossip Girl'ün kimliğinin açıklanmasıyla izleyicileri şoke etti. Yıllar boyunca gizemini koruyan karakterin, aslında Dan Humphrey olduğu ortaya çıktı. Ancak bu açıklama pek çok hayran için mantıksız bulundu; çünkü dizinin başından beri Dan karakteri, üst sınıf Manhattan gençleri arasındaki sırları ortaya döken biri olarak tasvir edilmemişti. Bu nedenle finalde yapılan açıklama, seyirciler arasında memnuniyetsizliğe neden oldu. GAME OF THRONES: ACELEYE GELMİŞ FİNAL Game of Thrones, televizyon tarihinin en büyük dizilerinden biri olarak zirveye çıkarken, final sezonuyla hızla eleştirilerin hedefi haline geldi.

REKLAM Dizinin yazarı George R.R. Martin'in kitapları tamamlamamış olması nedeniyle hikayeyi kendileri tamamlamak zorunda kalan yapımcılar, Daenerys’in ani bir şekilde despotik bir karaktere dönüşmesi gibi önemli olayları aceleye getirerek anlattı. Dizinin sonunda Bran Stark’ın Demir Taht'a geçmesi de birçok izleyici tarafından mantıksız bulundu. Hayranlar, böylesine büyük bir hikayenin daha özenli bir son hak ettiğini düşündü. HOUSE: BEDEL ÖDEMEYEN ANA KARAKTER House M.D., karmaşık baş karakteri Dr. Gregory House’un entrikalarına ve hatalarına rağmen daima paçayı sıyırdığı bir dizi olarak dikkat çekiyordu. Ancak finalde Dr. House’un ölümü simüle edip ortadan kaybolması, karakterin yaptıklarının bir tür bedel ödemeden sona ermesi eleştirildi. İzleyiciler, House'un yıllarca çevresine zarar vermiş olmasına rağmen, finalde hiçbir sorumluluk almadan kurtulmasını ahlaki bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

HOW I MET YOUR MOTHER: TEKRAR BAŞA DÖNEN BİR AŞK HİKAYESİ How I Met Your Mother’ın son bölümü, baş karakter Ted’in yıllardır beklediği “Anne” karakteriyle sonunda tanışmasını içeriyordu; ancak dizinin sonunda Anne’in ölümünden sonra Ted’in tekrar eski aşkı Robin’e dönmesi hayranlarda hayal kırıklığı yarattı. Dizinin yaratıcıları, final sahnelerini daha ilk sezonda planladıklarını söylese de, hayranlar bu sonun yıllardır süren hikayeye uygun olmadığını düşündü. REKLAM SEINFELD: HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEYEN KARAKTERLER Seinfeld’in final bölümü, dizinin ana karakterlerinin yargılanıp hapse girmesiyle sona erdi. Dizinin yıllardır süren “Hiçbir şey öğrenmiyoruz” felsefesine rağmen, karakterlerin suçlu bulunması ve bir nevi cezalandırılması izleyiciler tarafından garipsendi. Ayrıca, final bölümü dizinin önceki sahnelerinden bir “anılar geçidi” şeklinde düzenlendiği için sıkıcı ve yaratıcı olmayan bir final olarak değerlendirildi.

SOPRANOS: EKRANA GELEN BEKLENMEDİK KARARTI The Sopranos’un final sahnesi, ünlü bir şekilde ekranın aniden kararmasıyla sona erdi. Bu belirsiz son, Tony Soprano'nun akıbeti hakkında hiçbir ipucu vermeyerek birçok izleyiciyi sinirlendirdi. Kimi izleyiciler, bu belirsizliğin dizinin ruhuna uygun olduğunu düşünse de, final anında yayında bir sorun olduğunu sanan pek çok kişi büyük bir hayal kırıklığına uğradı. REKLAM DEXTER: KATLİAMDAN LUMBERJACK’E Dexter’ın final bölümü, baş karakterin bir ormancı olarak yeni bir hayata kaçışıyla sonuçlandı ve bu, televizyon tarihinin en eleştirilen finallerinden biri olarak hatırlanıyor. Ana karakter Dexter Morgan, sezona başından beri işlediği suçlar ve ardında bıraktığı sırlar açığa çıkmadan, ormanda saklanarak kurtuldu. Hayranlar, Dexter gibi karmaşık bir karakterin daha dramatik bir son hak ettiğini düşündü.

BATTLESTAR GALACTICA: KARMAŞIK VE ANLAŞILMAZ BİR SON Bilim kurgu dizisi Battlestar Galactica, mistik ve dinsel temaların yoğun olduğu bir finalle sona erdi. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Starbuck’ın ilahi bir figür olarak tanıtılması ve hikayenin sonunun 150.000 yıl sonrasına, New York’a taşınması izleyiciler arasında kafa karışıklığı yarattı. Battlestar Galactica, bu final ile hayranlarını memnun etmekten uzaklaştı. REKLAM MAD MEN: TARİHİ DOKUNUŞ VE İÇSEL KEŞİFLERLE BİR SON 1960’ların reklam dünyasında geçen Mad Men, final sezonunda ana karakter Don Draper’ın kendisiyle yüzleşmesiyle sona erdi. Dizinin finali, karakterin içsel keşfi ve 1970’lere doğru ilerleyen zamanla harmanlandı. Mad Men, tüm sezonları boyunca izleyicilerine nostaljik bir hava sundu ve finaliyle de birçok hayranını tatmin etmeyi başardı.

PARKS AND RECREATION: SEVGİ DOLU BİR VEDA Komedi dizisi Parks and Recreation, ana karakter Leslie Knope ve ekibinin son bir projeyi tamamlamasıyla son buldu. Dizi, finale kadar izleyicilerine sıcak bir dostluk ve eğlenceli hikayeler sundu. Parks and Recreation’ın finali, dizinin sevecen yapısını koruyarak izleyicileri memnun etti ve başarılı bir veda olarak anıldı. Kaynak: AV Club, Bussines Insider, Collider, Variety Fotoğraf Kaynak: IMDb