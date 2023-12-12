Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Yıllar sonra geri döndü: Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu

        Yıllar sonra geri döndü: Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu

        Polonya'nın yeni Başbakanı Donald Tusk oldu. Polonya Parlamentosu, 2007-2014 arasında görev yapan eski Başbakan Tusk'a yeni bir koalisyon hükümeti kurma yetkisi verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 07:43 Güncelleme: 12.12.2023 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Polonya Parlamentosu, mevcut lider Mateusz Morawiecki'nin güven oylamasını kaybetmesinin ardından Donald Tusk'un başbakan olması yönünde oy kullandı. Böylece Polonya'da eski Başbakan Tusk'a yeni bir koalisyon hükümeti kurma yetkisi verildi.

        Tusk, 201'e karşı 248 oyla bir sonraki başbakan olarak aday gösterildi.

        Yeni hükümet Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Andrzei Duda'dan alacağı onay ile cumhurbaşkanlığı sarayında yemin edecek. Tusk'ın seçilmesiyle Avrupa Birliği yanlısı bir hükümetin önü açıldı.

        Tusk yaptığı kısa açıklamada, "Teşekkürler Polonya, bu gerçekten harika bir gün. Sadece benim için değil, bunca yıl boyunca her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için" dedi.

        REKLAM

        Tusk, daha önce 2007-2014 arasında Polonya başbakanı ve daha sonra da Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştı.

        MORAWIECKI ÇOĞUNLUĞU KAZANAMAMIŞTI

        Morawiecki'nin Hukuk ve Adalet (PiS) partisi 15 Ekim'deki seçimlerde çoğunluğu kazanamamıştı.

        PiS'in müttefiki olan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yine de Morawiecki'yi hükümeti yönetmesi için aday göstermişti.

        Parlamento, Morawiecki hükümeti için parlamentoda yapılan oylamada güven oyu alamamıştı.

        Böylece Morawiecki hükümetinin sekiz yıllık iktidarı sona ermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Tusk
        #Polonya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak ve kar var!
        Sağanak ve kar var!
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Habertürk Anasayfa