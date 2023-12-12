Yıllar sonra geri döndü: Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu

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Polonya Parlamentosu, mevcut lider Mateusz Morawiecki'nin güven oylamasını kaybetmesinin ardından Donald Tusk'un başbakan olması yönünde oy kullandı. Böylece Polonya'da eski Başbakan Tusk'a yeni bir koalisyon hükümeti kurma yetkisi verildi.

Tusk, 201'e karşı 248 oyla bir sonraki başbakan olarak aday gösterildi.

Yeni hükümet Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Andrzei Duda'dan alacağı onay ile cumhurbaşkanlığı sarayında yemin edecek. Tusk'ın seçilmesiyle Avrupa Birliği yanlısı bir hükümetin önü açıldı. Tusk yaptığı kısa açıklamada, "Teşekkürler Polonya, bu gerçekten harika bir gün. Sadece benim için değil, bunca yıl boyunca her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için" dedi.

REKLAM Tusk, daha önce 2007-2014 arasında Polonya başbakanı ve daha sonra da Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştı.

MORAWIECKI ÇOĞUNLUĞU KAZANAMAMIŞTI Morawiecki'nin Hukuk ve Adalet (PiS) partisi 15 Ekim'deki seçimlerde çoğunluğu kazanamamıştı. PiS'in müttefiki olan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yine de Morawiecki'yi hükümeti yönetmesi için aday göstermişti. Parlamento, Morawiecki hükümeti için parlamentoda yapılan oylamada güven oyu alamamıştı. Böylece Morawiecki hükümetinin sekiz yıllık iktidarı sona ermişti.