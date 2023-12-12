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        Haberler Gündem Kimlik yenileme son tarihi ne zaman? Yeni çipli kimlik için son 20 gün! Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak?

        Çipli kimliğe geçiş için son 20 gün! Kimlik ve ehliyetini değiştirmeyenler dikkat

        Henüz çipli yeni kimliğe geçmeyenler için kritik sürece girildi. Bilindiği üzere 2023 yılının gelmesiyle birlikte bankalar işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başlamıştı. Yani eski kimliklerle artık banka işlemi yapılamıyor. Bununla birlikte eski ehliyet kimliklerin de geçerlilik süresinde ise sona yaklaşıldı. İşte eski kimliklerin son geçerlilik tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 07:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 07:23
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        • 1

          Eski kimlikler ne zaman değişecek? Çipli kimlik ne zaman değişecek? Merak edilen soruların cevabı 2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2023 itibarıyla banka işlemleri için çipli kimlik zorunlu hale getirildi. İşte yeni yıla son 20 gün kala kimlik değişimiyle ilgili merak edilenler...

        • 2

          KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

          TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

        • 3

          TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

          Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

          Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı!

        • 5

          İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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