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        Haberler Gündem Siyasilerden hakeme saldırı olayına kınama!

        Siyasilerden hakeme saldırı olayına kınama!

        Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın yumruk atması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Olayın ardından siyasilerden de kınama mesajları geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 23:59 Güncelleme: 12.12.2023 - 01:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
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        Ankaragücü ile Rizespor arasında Ankara'da oynanan lig maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

        Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TASVİP EDİLEMEZ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyor, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SPORDA HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Çelik, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

        TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ SALDIRIYI KINADI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez." dedi.

        Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

        Kurtulmuş, "Bu akşam yapılan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

        Futbol karşılaşmalarının toplumsal kaynaşmanın yaşandığı ortamlar olduğunu ifade eden Güler, 27'nci Yasama Dönemi'nde sporda şiddete karşı düzenlemelerin yapıldığını ve cezaların artırıldığını dile getirdi.

        Güler, "İlgili kulüp başkanı kişi, meydana getirdiği şiddet eyleminden dolayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna gidecek. Adli soruşturma da başlatıldı. İlgili kişiye gerekli yasal soruşturmayı cumhuriyet savcılığı başlatmış." dedi.

        Saldırının ardından bir bir kınama mesajları da gelmeye başladı.

        İşte siyasilerin mesajları şöyle:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum.

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da olaya tepki göstererek, "Az önce Ankara'da bir maç yapıldı, Ankaragücü-Rizespor maçı. İki kulübün taraftarları da başımızın tacı ama parti kurucunuz, eski milletvekiliniz, UEFA'da görev yapan bir hakemi hastanelik etti. Dört kişi gözaltına alındı. Bu beyefendi şeker hastası olduğu gerekçesiyle şu anda hastanede tutuluyor. 2032'de İtalya ve Türkiye'nin ortak yapacağı Avrupa Şampiyonası'nın da tehlikeye gireceğini biliyor musunuz?" diye konuştu.

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen utanç verici saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeşlik ve mertlik duygusuyla örülü başarılarla anılan Türk sporunun, bir daha böylesi şiddet olaylarıyla anılmamasını diliyorum.

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırının hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamaz. Bu olaya karışan herkes bir an önce cezalandırılmalıdır. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Türkiye Süper Ligi’nde bu gece yaşanan skandal, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun habercisidir. Kutuplaşma ve nefret dili bizi buraya getirdi. İhtiyaç duyduğumuz, ötekisi olmayan, spordan keyif alan, birliktelikten mutlu olan bir ülkedir. Suçluları cezalandırın. Hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

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