Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!

A Grubu'nda yer alan 3 takımın da şansının devam ettiğini belirten Okan Buruk, "Aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 3 takım da bu maçın sonucunu bekliyor. 3 takımında Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı var. Avrupa Ligi'nde devam etme şansı var veya elenme durumu var. Bizim tabii ki amacımız kazanmak. Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek. O yüzden buraya kazanmak için geldik. Rakibimizin özellikle maç içerisinde koşu mesafelerine baktığımızda hem koşu mesafesi yüksek hem de mücadele seviyesi yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Rakibimiz oynadığı bütün maçlarda bu direnci her takıma gösterdiler. Yarın da aynı dirençli bir oyun bekliyoruz. Biz de direncimizi, isteğimizi ve kalitemizi ortaya koyup kazanmak istiyoruz. Bu stat bizim için önemli ve değerli. 2000 yılında burada UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Ben de o takımın oyuncularından biriydim ve tekrar burada Galatasaray için bir tarih yazmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Maçın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar zorlu geçeceğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.