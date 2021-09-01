Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 yıl önceki Sırbistan ziyaretinde boynuna sarılan Mina Redžovič bu kez, Yeni Pazar'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılaştı. Çavuşoğlu, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafın altına "Kocaman genç bir kız olmuş. Rabbim bahtını açık, ömrünü hayırlı eylesin." notunu düştü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."