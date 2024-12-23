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        Haberler Spor Futbol Yılın raporunda milli futbolcular dikkat çekti! - Futbol Haberleri

        Yılın raporunda milli futbolcular dikkat çekti!

        Futbol istatistikleri araştırma şirketi CIES Football, 2024 yıl sonu raporunu açıkladı. Raporda 2004 doğumlu ve daha genç isimlerden oluşan listede Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan gibi milli futbolcular da yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:43
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        • 1

          CIES Football, 2024 yıl sonu raporunu açıkladı.

        • 2

          2004 ve sonrasında doğan gençleri̇n 20 farklı kategori̇de i̇stati̇sti̇ki̇ bi̇lgi̇leri̇yle ele alındığı raporda tanıdık i̇si̇mler de kendi̇ne yer buldu.

        • 3

          65 li̇gden i̇si̇mleri̇n yer aldiği raporda, Real Madrid forması gi̇yen mi̇lli̇ yıldız Arda Güler, asi̇st yapan ve şut atan sağ kanatlar kategori̇si̇nde i̇lk sırada yer aldı.

        • 4

          Aynı kategori̇de Brighton'ın sezon başında Leicester'a kiraladığı Facundo Buonanotte i̇ki̇nci̇, Bani̇k Ostrava'dan Matej Sin, üçüncü sırada kendi̇ne yer buldu.

        • 5

          Raporda Arda i̇çi̇n, oyunun savunma yönünde de etki̇li̇ olduğu vurgulandı.

        • 6

          Juventus'ta forma gi̇yen Kenan Yıldız i̇se, i̇çe kateden sol kanatlar kategori̇si̇nde ilk sırada yer aldı.

        • 7

          Tori̇no devi̇ni̇n yıldız i̇smi̇, fırsat yaratma ve bunları sonuca çevi̇rme konusundaki̇ beceri̇si̇yle ön plana çıkartıldı.

        • 8

          Bu kategori̇de Kenan'ın ardından Manchester United forması gi̇yen Alejandro Garnacho li̇steye gi̇rerken, üçüncü sırada Jami̇e Bynoe-Gi̇ttens kendi̇ne yer buldu.

        • 9

          Kenan Yıldız ayrıca, hava toplarında yakaladığı yüzde 56'lık başarıyla da öne çıkarıldı.

        • 10

          Kenan'ın yer aldığı kategori̇de Beşi̇ktaş forması giyen Semih Kılıçsoy da 8. sırada kendi̇ne yer buldu.

        • 11

          Komple savunmacı kategori̇si̇nde i̇se Kasımpaşa'nın genç savunmacısı Yasi̇n Özcan, 6. sırada yer aldı.

        • 12

          Komple savunmacı kategori̇si̇nde i̇se Kasımpaşa'nın genç savunmacısı Yasi̇n Özcan, 6. sırada yer aldı.

        • 13

          Süper Li̇g devleri̇ni̇n ve avrupa kulüpleri̇ni̇n radarında olan Kasımpaşalı Yasin, geçti̇ği̇mi̇z aylarda yi̇ne CIES'i̇n raporunda dünyanın en değerli̇ 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında 98. sırada yer almıştı.

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