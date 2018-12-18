Yılın 'pozitif' ödülleri sahiplerini buldu

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından bu yıl 10’uncusu verilen "RADEV Artı Ödülleri" sahiplerini buldu. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Yılın Pozitif Medya Yöneticisi ödülüne layık görüldü. Ödülü, Tekdağ'ı temsilen Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu aldı.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar, medya temsilcileri, iş dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

Dekan Avşar konuşmasında radyoculuğun çok önemli bir meslek olduğunun altını çizdi. Bülent Kuşoğlu ise radyonun insanların değişmesinde ve gelişmesinde büyük rolü olduğunu belirterek, radyonun televizyondan çok daha faydalı olduğunu ifade etti. RADEV Başkanı Yusuf Erbaş da, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ.

Ödül alan diğer isimler:

Yılın Pozitif Gazete Temsilcisi: Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat

Yılın Pozitif Belediye Başkanı: Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki

Yılın Pozitif Gazetecisi: Talat Atilla (Milliyet)