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        Haberler Dünyadan Yılın moda şovu Victoria's Secret'ta Cher sürprizi - magazin haberleri

        Yılın moda şovunda Cher sürprizi

        Sadece bir defile değil, ünlü sanatçıların sahne aldığı büyük bir şov olarak 5 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Victoria's Secret Fashion Show'da Cher'in sahne alacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:25
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        • 1

          78 yaşındaki pop müzik ikonu Cher, uzun bir aradan sonra ekim ayında yeniden gerçekleştirilecek olan 2024 Victoria’s Secret Moda Şovu'nda sahne alacak.

        • 2

          "MODANIN ANNESİ CHER"

          Moda gösterisi organizatörleri, sosyal medya paylaşımında; "Bu, kadının dünyası; dolayısıyla modanın annesi Cher olmadan bir defile düzenleyemeyeceğiniz anlaşılıyor. Resmi olarak Cher'in Victoria's Secret Fashion Show 2024'te performans sergileyeceğini duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz" denildi.

        • 3

          Paylaşımda, Cher'in yanı sıra başka isimlerin de sahne alacağı duyurulurken; "Bizi izlemeye devam edin, tamamı kadınlardan oluşan ilk serimizi tamamlamak için daha fazla duyuru gelecek" ifadesi kullanıldı.

          Cher dışında sahne alacak isimler, şimdilik açıklanmadı.

        • 4

          Gigi Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner, Paloma Elsesser gibi pek çok ünlü modelin podyum yürüyüşü gerçekleştireceği defile, 2018'den bu yana yapılan ilk gösteri olacak.

        • 5

          "KAPSAYICI DEĞİL" ELEŞTİRİSİ

          Kadın bedeni üzerinden yürüttüğü pazarlama planının yeterince kapsayıcı olmaması ve gerçek dışı güzellik standartları nedeniyle prestij kaybı yaşayan Victoria's Secret'ın tek tip güzellik algısında ısrar etmesi, dünya çapında satışlarına da olumsuz yansımıştı.

          Pazarlama direktörü Ed Razek, 2018'de büyük beden ve trans modelleri hedef alan açıklamalarıyla markanın imajını zedelemiş ve şimşekleri üzerine çekmişti. Dolayısıyla her yıl merakla beklenen moda şovu 2019'da resmen iptal edilmişti.

        • 6

          2016'daki Victoria's Secret gösterisinde Lady Gaga sahne almıştı.

          Başlangıcı 1995’e dayanan ve 2001’den itibaren televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyor, dünyaca ünlü şarkıcılar da boy gösteriyordu.

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