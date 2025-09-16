Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo şekilleniyor! 2025 TÜİK Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo şekilleniyor! 2025 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        TÜİK tarafından açıklanacak Eylül enflasyon rakamları bekleniyor. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu verileri değerlendirerek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. Peki, 2025 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 13:54 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerinden sonra yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo oluşmaya devam ediyor. Şimdi gözler, TÜİK tarafından açıklanacak Eylül verilerine döndü. 15 aydır düşme eğilimini sürdüren enflasyonun, Eylül ayında da ivmesini koruması bekleniyor. Peki, 2025 Eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          2025 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

        • 3

          2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

        • 4

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,95 arttı, aylık %2,04 arttı

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

        • 5

          Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,16 arttı, aylık %2,48 arttı

          Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,28 artış gösterdi.

        • 6

          BAKAN ŞİMŞEK AĞUSTOS VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün Ağustos'ta da devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi." ifadesini kullandı.

          Şimşek, NSosyal hesabından, Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

          Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, Ağustos'ta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

          Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

          "Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş Ağustos'ta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Habertürk Anasayfa