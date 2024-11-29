Yılın futbolcusu adayları açıklandı!
FIFA tarafından yılın futbolcusuna verilen 'The Best' ödülü adayları açıklandı. Listede Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti.
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2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.
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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.
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FIFA The Best Yılın Futbolcusu ödülü adayları belli oldu. Adaylar, 21 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki performanslarına göre seçildi. Ödül ise ocak ayında sahibini bulacak.
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Yılın futbolcusu adayları arasında Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo yer almadı. FIFA The Best yılın futbolcusu ödülünü geçtiğimiz yıl Inter Miami forması giyen Lionel Messi almıştı.
İşte yılın futbolcusu adayları:
- 5
Vinicius Junior
- 6
Federico Valverde
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- 7
Toni Kroos
- 8
Lionel Messi
- 9
Rodri
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- 10
Lamine Yamal
- 11
Kylian Mbappe
- 12
Florian Wirtz
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- 13
Erling Haaland
- 14
Dani Carvajal
- 15
Jude Bellingham
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- 16
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI
Xabi Alonso
- 17
Pep Guardiola
- 18
Luis de la Fuente
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- 19
Carlo Ancelotti