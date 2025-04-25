Yılın en etkili isimleri 2025 Time 100 Galası'nda buluştu

Time Dergisi'nin seçtiği '2025'in En Etkili Kişileri' olarak onurlandırılanlar, gelenekse Time 100 Galası'nda bir araya geldi. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. Bu yılki 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi, oyuncu Demi Moore, şampiyon tenisçi Serena Williams, pop şarkıcısı Ed Sheeran, rapçi Snoop Dogg ve Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'in yer aldığı beş farklı kapakla duyuruldu. Listede oyuncu Scarlett Johansson, cimnastikçi Simone Biles, komedyen Nikki Glaser, şarkıcı Nicole Scherzinger, oyuncu Kristen Bell, oyuncu Adrien Brody, oyuncu Blake Lively gibi çok sayıda ünlü yer alıyor. Time, en etkili kişileri, 'sanatçılar', 'ikonlar', 'titanlar', 'liderler', 'yenilikçiler' ve 'öncüler' kategorilerine ayırıyor.

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New York'taki Lincoln Center'da bulunan Jazz'da düzenlenen Time 100 Galası'nda, Blake Lively'den Snoop Dogg'a, Serena Williams'tan Demi Moore'a kadar, pek çok ünlü isim boy gösterdi.

Demi Moore

Scarlett Johansson

Kristen Bell ve Dax Shepard

Blake Lively ve Ryan Reynolds

Adrian Brody ve Georgina Chapman Serena Williams Snoop Dogg Simone Biles Ed Sheeran Blake Lively ve Ryan Reynolds