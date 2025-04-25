Yılın en etkili isimleri 2025 Time 100 Galası'nda buluştu
Time Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin bir araya geldiği Time 100 Galası, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Demi Moore, Blake Lively, Serena Williams, Scarlett Johansson, Ed Sheeran gibi Time'ın seçtiği etkili isimler geceye damga vurdu
Time Dergisi'nin seçtiği '2025'in En Etkili Kişileri' olarak onurlandırılanlar, gelenekse Time 100 Galası'nda bir araya geldi. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. Bu yılki 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi, oyuncu Demi Moore, şampiyon tenisçi Serena Williams, pop şarkıcısı Ed Sheeran, rapçi Snoop Dogg ve Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'in yer aldığı beş farklı kapakla duyuruldu. Listede oyuncu Scarlett Johansson, cimnastikçi Simone Biles, komedyen Nikki Glaser, şarkıcı Nicole Scherzinger, oyuncu Kristen Bell, oyuncu Adrien Brody, oyuncu Blake Lively gibi çok sayıda ünlü yer alıyor. Time, en etkili kişileri, 'sanatçılar', 'ikonlar', 'titanlar', 'liderler', 'yenilikçiler' ve 'öncüler' kategorilerine ayırıyor.
New York'taki Lincoln Center'da bulunan Jazz'da düzenlenen Time 100 Galası'nda, Blake Lively'den Snoop Dogg'a, Serena Williams'tan Demi Moore'a kadar, pek çok ünlü isim boy gösterdi.
Demi Moore
Scarlett Johansson
Kristen Bell ve Dax Shepard
Blake Lively ve Ryan Reynolds
Adrian Brody ve Georgina Chapman
Serena Williams
Snoop Dogg
Simone Biles
Ed Sheeran
Blake Lively ve Ryan Reynolds