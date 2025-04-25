Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Yılın en etkili isimleri 2025 Time 100 Galası'nda buluştu - magazin haberleri

        Yılın en etkili isimleri 2025 Time 100 Galası'nda buluştu

        Time Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin bir araya geldiği Time 100 Galası, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Demi Moore, Blake Lively, Serena Williams, Scarlett Johansson, Ed Sheeran gibi Time'ın seçtiği etkili isimler geceye damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın en etkili isimleri buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Time Dergisi'nin seçtiği '2025'in En Etkili Kişileri' olarak onurlandırılanlar, gelenekse Time 100 Galası'nda bir araya geldi. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. Bu yılki 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi, oyuncu Demi Moore, şampiyon tenisçi Serena Williams, pop şarkıcısı Ed Sheeran, rapçi Snoop Dogg ve Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'in yer aldığı beş farklı kapakla duyuruldu. Listede oyuncu Scarlett Johansson, cimnastikçi Simone Biles, komedyen Nikki Glaser, şarkıcı Nicole Scherzinger, oyuncu Kristen Bell, oyuncu Adrien Brody, oyuncu Blake Lively gibi çok sayıda ünlü yer alıyor. Time, en etkili kişileri, 'sanatçılar', 'ikonlar', 'titanlar', 'liderler', 'yenilikçiler' ve 'öncüler' kategorilerine ayırıyor.

        New York'taki Lincoln Center'da bulunan Jazz'da düzenlenen Time 100 Galası'nda, Blake Lively'den Snoop Dogg'a, Serena Williams'tan Demi Moore'a kadar, pek çok ünlü isim boy gösterdi.

        Demi Moore

        Scarlett Johansson

        Kristen Bell ve Dax Shepard

        Blake Lively ve Ryan Reynolds

        Adrian Brody ve Georgina Chapman

        Serena Williams

        Snoop Dogg

        Simone Biles

        Ed Sheeran

        Blake Lively ve Ryan Reynolds

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Habertürk Anasayfa