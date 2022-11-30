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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe "Kapatacağım" demişti ama kapatmadı - Magazin haberleri

Yıldız Tilbe "Kapatacağım" demişti ama kapatmadı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması üzerine Yıldız Tilbe, "Twitter artık bir kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor, Twitter’a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum" diyerek, hesabını kapatacağını söylemişti. Tilbe, açıklamasının üzerinden 22 gün geçmesine rağmen hesabını kapatmadı. Twitter hesabını kapatmayla gündeme gelen ünlüler arasına Jim Carrey da katıldı

Giriş: 30.11.2022 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Elon Musk ve Twitter'ın eski patronları arasında nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması, geçen haftalarda sonuçlanmıştı. Olaylar, tarafların mahkemelik olmasıyla başka bir boyuta taşınmış ve birçok kişi Musk'ın platformu satın almayacağını düşünmeye başlamıştı.

  • Elon Musk ise mahkemeden önce davranmış ve imzayı atarak Twitter'ın resmen sahibi olmuştu. İş insanı, satın almanın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra da 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

  • Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Kanadalı komedyen ve sinema oyuncusu Jim Carrey, Twitter hesabını kapatacağını açıkladı. 

  • Jim Carrey yaptığı açıklamada "Twitter'dan ayrılıyorum ama arkadaşım Jimmy Hayward ile yaptığım kısa animasyonu paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

  • Jim Carrey, Twitter hesabını silme nedeni olarak direkt Elon Musk'ı işaret etmese de bu hamlesinin altında Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor.

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