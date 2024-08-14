Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali'nde konser verdi

Konsere, "Hoş geldiniz" sözleriyle başlayan Tilbe; "Geç oldu ama olsun. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz. Bütün kurtlarınızı dökün. Bildiğiniz bütün şarkılara eşlik edin. Bağıra bağıra söyleyin. Biz de öyle yapacağız." dedi.