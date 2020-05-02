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İnsan sağlığını tehdit eden salgına karşı gerekli izolasyon tedbirlerini alan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu süreçte duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Tilbe, önceki gün Twitter'dan, "Korona bitse de bütün dünya sokağa çıkıp alkışlasak valla" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Gülben Ergen de, şarkıcın yorumuna alkış emojileriyle karşılık verdi.

Fakat Yıldız Tilbe'nin Ergen'e verdiği "Bitti mi koronavirüs?" yanıtı ise takipçilerini güldürdü.

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