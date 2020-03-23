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Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı tedbir alan ünlü isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, izolasyon kurallarına uyarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile dikkat çekti.

Gerekli olmadığı sürede evden dışarı çıkmayan şarkıcı, şu sözleri paylaştı:

İşlerimiz iptal oldu, iyi de oldu. Yıllar sonra bulaşık yıkadım, evi süpürdüm falan filan... Erken uyuyorum, unuttuğum şeyler neredeyse... Saçlarım kirpi gibi geziyorum.