Yıldız Tilbe: Hiçbirine inanmıyorum

Yıldız Tilbe, yaptığı açıklamayla; insanlar, uzaylılar ve deniz kızları hakkında neler düşündüğüyle ilgili fikirlerini dile getirdi. Tilbe, açıklamasında şu sözleri sarf etti; "İnsanlara inanmıyorum desem imkansız değil neredeyse... Evrime de inanmıyorum, uzaylılara da inanmıyorum, denizkızlarının varlığına da inanmıyorum."

REKLAM advertisement1

Ünlü şarkıcı, ayrıca hastalığıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Tilbe, yüksek tansiyon rahatsızlığıyla ilgi olarak ise şunları dile getirdi; "Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum. Doktor, bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi."

REKLAM