Yıldız Tilbe'den tepki çeken sözler

HABERTURK.COM

Isparta'da acı bir olay meydana gelmişti. Kentte, sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN, HEPSİ GEBERSİN!"

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe de konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını belirterek, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" ifadelerini kullandı.

"İNSAN PARÇALAMAK NEDİR!"

Twitter'dan açıklama yapan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin. Hayvan da kurtulsun, insan da..." dedi.

"SEVMEK İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Yıldız Tilbe, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır fakat saldırmaya, öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben de şu an çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum.

TEPKİ TOPLADI

Ünlü şarkıcının bu açıklamaları tepki topladı. Tilbe, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldız Tilbe'ye gelen tepkilerden birkaçı:

* 'Sana hiç yakışmadı Yıldız Tilbe!'

* 'Öldürmek değil çözüm. Herkes mahallesinde sahip çıksa köpekler de huzurlu olur!'

* 'Senin kadar onun da yaşama hakkı var! Nasıl böyle bir şey söylersin...'