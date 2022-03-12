Yıldız Tilbe'den tepki çeken sözler

Isparta'da acı bir olay meydana gelmişti. Kentte, sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN, HEPSİ GEBERSİN!"
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe de konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını belirterek, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" ifadelerini kullandı.
"İNSAN PARÇALAMAK NEDİR!"
Twitter'dan açıklama yapan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin. Hayvan da kurtulsun, insan da..." dedi.
"SEVMEK İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM"
Yıldız Tilbe, sözlerine şu şekilde devam etti:
Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır fakat saldırmaya, öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben de şu an çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum.
TEPKİ TOPLADI
Ünlü şarkıcının bu açıklamaları tepki topladı. Tilbe, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldız Tilbe'ye gelen tepkilerden birkaçı:
* 'Sana hiç yakışmadı Yıldız Tilbe!'
* 'Öldürmek değil çözüm. Herkes mahallesinde sahip çıksa köpekler de huzurlu olur!'
* 'Senin kadar onun da yaşama hakkı var! Nasıl böyle bir şey söylersin...'
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!