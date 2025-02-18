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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'den maskeli poz - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe'den maskeli poz

        Saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, maskeyle dolaşmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:54
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        Kimyasal yanıkları maskeyle kapatıyor
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        Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin yüzünde fena halde yanıklar oluşmuştu.

        "KİMYASAL YANIK OLDUM" DEMİŞTİ

        Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.

        Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.

        Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.

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        #Yıldız Tilbe

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