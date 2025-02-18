Yıldız Tilbe'den maskeli poz

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin yüzünde fena halde yanıklar oluşmuştu.

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"KİMYASAL YANIK OLDUM" DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.

Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.

Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.