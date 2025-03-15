Yıldız Tilbe'den, Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan ayı nedeniyle Gazze'de iftar yemeği verdi
Giriş: 15.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:25
Yıldız Tilbe, ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Tilbe, Gazze'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere destek oldu.
Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.
Şarkıcı, daha önce de sosyal medya paylaşımlarında Filistin halkına destek verdiğini sık sık dile getirmişti.
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