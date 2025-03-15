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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'den, Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği

        Yıldız Tilbe'den, Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği

        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan ayı nedeniyle Gazze'de iftar yemeği verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:25
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        Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği
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        Yıldız Tilbe, ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Tilbe, Gazze'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere destek oldu.

        Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.

        Şarkıcı, daha önce de sosyal medya paylaşımlarında Filistin halkına destek verdiğini sık sık dile getirmişti.

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        #Yıldız Tilbe
        #gazze

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