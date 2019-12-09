"HERKESİN BİR HİKAYESİ VARDIR"

Yıldız Tilbe'nin eski bir evde yazı yazarken çekilen bir fotoğrafına bir takipçisi, "Kimse başarıya elleri cebinde rahat ulaşamamıştır. Herkesin ayrı bir hikayesi vardır. Kimisi bir sokakta, kimisi eski bir evde..." şeklinde yaptığı yorum dikkat çekti.