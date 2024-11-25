Yıldız Tilbe'den 18 yaş paylaşımı
Şarkıcı Yıldız Tilbe, 18 yaşındayken çekilen fotoğrafını X hesabından yayımladı
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Yıldız Tilbe, takipçilerini 40 yıl öncesine götürdü.
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58 yaşındaki ünlü şarkıcı, 18 yaşındaki fotoğrafını X hesabından paylaştı.
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Yıldız Tilbe ardından da '58' mesajıyla yeni çekilen başka bir fotoğrafını yayımladı.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
Soner Sarıkabadayı
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Soner Sarıkabadayı
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Meryem Uzerli
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Murat Dalkılıç
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Demet Şener
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Farah Zeynep Abdullah
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Farah Zeynep Abdullah