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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'den 18 yaş paylaşımı - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe'den 18 yaş paylaşımı

        Şarkıcı Yıldız Tilbe, 18 yaşındayken çekilen fotoğrafını X hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:16
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          Yıldız Tilbe, takipçilerini 40 yıl öncesine götürdü.

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          58 yaşındaki ünlü şarkıcı, 18 yaşındaki fotoğrafını X hesabından paylaştı.

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          Yıldız Tilbe ardından da '58' mesajıyla yeni çekilen başka bir fotoğrafını yayımladı.

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          Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

          Soner Sarıkabadayı

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          Soner Sarıkabadayı

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          Meryem Uzerli

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          Murat Dalkılıç

        • 9

          Murat Dalkılıç

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          Azra Akın

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          Azra Akın

        • 12

          Merve Dizdar

        • 13

          Merve Dizdar

        • 14

          Nilüfer

        • 15

          Nilüfer

        • 16

          Demet Şener

        • 17

          Demet Şener

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          Farah Zeynep Abdullah

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