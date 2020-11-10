Yıldız hayali gerçek oldu

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe ile düet yapma hayalini gerçekleştirdi. Sonses, Tilbe ile 'Hasbelkader' adlı şarkıda düet yaptı

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Bilal Sonses'in hayali gerçek oldu. Kendi single çalışmalarının yanı sıra bestelediği şarkılarla da adından söz ettiren Sonses, Yıldız Tilbe ile düet yapma hayalini gerçekleştirdi.

Yıldız Tilbe ile Bilal Sonses, geçtiğimiz günlerde birlikte seslendirdikleri 'Hasbelkader'in klip çekimi için bir araya geldi. 'Hasbelkader' 13 Kasım 'da Wovie Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.