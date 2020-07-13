31 Temmuz'da Orlando'daki spor kompleksinde kaldığı yerden devam etmesi planlanan NBA'de Houston Rockets forması giyen Russell Westbrook, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız basketbolcu, kendisini iyi hissettiğini ve izole durumda olduğunu belirtti.