Yıldız Asyalı, neden düğün yapmadığını açıkladı
İş insanı Mustafa Semih Demirci ile nikah masasına oturan Yıldız Asyalı, düğün yapılmamasının nedenini açıkladı; "Aile büyüklerimizin sağlık sorunları nedeniyle aramızda nikah yaptık"
'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile hayatını birleştirdi. Sürpriz evliliğin müjdesi, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafıyla ortaya çıktı.
Nikahın beklenenden daha erken gerçekleştiğini belirten Asyalı, düğün yapılmamasının sebebini şu sözlerle açıkladı; "Kısa bir açıklama gelsin; ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler"
2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 2018'de yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
Fotoğraflar: Instagram