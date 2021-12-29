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AÇIKLAMA VAR | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi yasak olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İl Sağlık Müdürü'nden "31 Aralık yılbaşı yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt!

Omicron varyantı ile birlikte korona vakalarındaki artış tüm gözleri yılbaşı yasağına çevirdi. Geçtiğimiz yıl korona tedbirleri kapsamında Kabine Toplantısı kararınca 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu yıl konuya ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar

29.12.2021 - 10:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bu yıl Cuma gününe denk gelen 31 Aralık ve Cumartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. İl Sağlık Müdürü'nden 31 Aralık yılbaşı yasağı açıklaması geldi. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar

  • YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    31 Aralık 1 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor. Geçtiğimiz yılbaşında aşı konusunda yaşanan tedarik ve uygulama sıkıntıları nedeniyle birtakım önlemler alınmıştı.

    Bu yıl aşılanma çalışmalarında büyük yol katedilmesi ortaya çıkan son Omicron varyantına rağmen birçok ilde aşılamada yüzde 75'i aşan bir oran yakalanması nedeniyle bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor.

  • YILBAŞINDA YASAK OLUR MU?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle yaşanan vaka artışlarına dikkat çekerek yeni yıl öncesi uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

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    Prof. Dr. Memişoğlu, korku ve panikle değil, "kişisel tedbirle" bu süreçlerin daha kolay atlatılabileceğine değinerek şunları söyledi:

     

    "Şimdiye dek üç tane ciddi yükselişten sonra, şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de vaka sayıları belli bir seviyede ve kontrol altında devam ediyor. Tabii bu, insanlarımızda biraz rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle, insanların özgüveni arttı. Maske mesafe konusunda gevşeme yaşıyoruz. Bu konuda bir rehavet yaşamamamız lazım. Çünkü görüyoruz ki Omicron'dan sonra, ki bulaşıcılığı çok yüksek, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Almanya ve Fransa'da vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakıma yatışlara çok yansımasa da maske, mesafe ve aşılanma konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor"

  • BAKAN KOCA DAHA ÖNCE NELER DEMİŞTİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kapanma uygulanmasının düşünülmediği söylemişti.

  • "İSTANBUL AŞI HARİTASI MAVİYE DÖNDÜ"

    Toplumun pandemi kurallarına uyumundan genel anlamda memnun olduğunu söyleyen Prof. Memişoğlu, toplumdan son zamanlarda özellikle kapalı alanlarda maskeyi mümkün olduğu kadar kullanmaları ve mesafe ile beraber pandemiyle mücadeleye katkı vermelerini beklediğini ifade etti. Prof. Dr. Memişoğlu, "Aşı konusunda da toplumumuz aslında uyum gösteriyor. İstanbul'da geçen hafta itibariyle çift doz aşılanma oranı yüzde 75'e ulaştı. Bütün İstanbullar'a teşekkür ediyorum bunun için. Rapel ya da tekrar dozu gelen vatandaşlarımızdan, aşılarını yaptırmak konusunda hassasiyet görüyoruz. Yani ek dozlarını yaptırma konusunda da vatandaşlarımızın hastanelerimize başvurularında yoğun talep var. Ama nasıl ki kışın gripten daha çok korunuyorsak, eğer kişi kendisini kötü hissediyorsa, şüphesi varsa, lütfen toplu alanlara, özellikle de yılbaşında, kalabalık ortamlara girmesin. Bu, hem kendileri hem de çevresinin sağlığı için önemli" şeklinde konuştu.

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