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Yılbaşında hangi oyunlar oynanır? Yılbaşı gecesi arkadaşlarınızla ve ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar!

2022 yılbaşı öncesi heyecan iyice doruğa çıkmış durumda. Bu özel günü sevdikleriyle birlikte geçirmeyi planlayan binlerce vatandaşımız, oynanabilecek en güzel oyunlara ilişkin aramalar yapıyor. Peki yılbaşında hangi oyunlar oynanır? İşte yılbaşında sevdiklerinizle oynayabileceğiniz birbirinden eğlenceli yılbaşı oyunları...

30.12.2021 - 14:02 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Tombala 

    Tombala yılbaşı gecesinin klasikleşmiş oyunlarından biri olarak elbette yeni yılda oynanabilecek oyunlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Evdeki herkesi bir araya toplayan tombalada istediğiniz renk kartı seçerek oyuna başlamış oluyorsunuz. Torbadan çıkan numaraları takip ederek çıkan rakamları topladığınızda gelsin çinkolar ve işte tombala! Kalabalık oyun anlayışı, rakamları uzatarak okumanın heyecanlı bekleyişi ve de nostaljiyi de içinde barındırması sebebi ile yılbaşının vazgeçilmezi tombalaya ilk sırayı veriyoruz.

  • Sessiz sinema 

    Listemizin ikinci sırasında yine çok sevilenlerden sessiz sinema oyunu var. Sessiz sinemanın oynandığı ortamlarda gülme krizlerinin yaşandığına çoğu kez tanık olmuşsunuzdur. Konuşmanın yasak olduğu sadece beden dilini kullanarak ve mimiklerle abartılı ifadelerle filmleri anlatmaya çalışmak anlatıcı için biraz gayret gerektirse de izleyenler ve tahmin yürütenler için oldukça keyifli bir anıya dönüşecektir.

  • Monopoly 

    Toplu olarak oynanabilecek en güzel oyunlardan biri olarak Monopoly geliştirilmiş versiyonlarıyla 2022 yılbaşı gecesinde de sevdiklerinizde renkli dakikalar yaşamanıza yardımcı olacak.

  • Tabu 

    Eğlenceli kutu oyunlarından akla gelen ilk isimlerden biri olan Tabu'da yılbaşı için tercih edilecek oyunlardan. Oyunda adından da anlaşılacağı üzere tabu konulan kelimeleri kesinlikle kullanmadan, anlatılması gerekeni karşı tarafa ustaca ulaştırmanız gerekecek. XL versiyonu ile kelimeleri içinden çıkan kukla aracılığıyla ya da kelimeleri çizerek anlatabiliyorsunuz.

     

  • Pictionary Air 

    Yeni nesil sessiz sinema olarak adlandırabileceğimiz bu oyun online oyunlar arasında çocuklar ve yetişkinler için bu yıl popüler oyunlar arasında yerini aldı. Anlatmak istediğiniz kelimeyi dijital bir kalem sayesinde çizerek ifade etmeye çalıştığınız oyun, yeni yılda oynanabilecek oyunlardan biri olabilir.

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