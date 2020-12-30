Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık ve Cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının cevabını geçtiğimiz günlerde verdi. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama kısıtlama açıklaması

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.