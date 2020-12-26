Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi?

2021 Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşının hangi güne denk geldiği. Peki Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 31 Aralık tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.