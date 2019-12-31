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31 ARALIK 2019
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YILBAŞI ÖZEL: TV Yayın akışı 31 Aralık Salı - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 31 Aralık 2019 Salı günü yılbaşına özel programlar televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam yılbaşına özel televizyon kanallarından konserler, eğlence programları ve filmler var. İşte televizyon kanallarının 31 Aralık Salı günü yayın akışı...

31.12.2019 - 15:56 | Güncelleme:
TV Yayın akışı 31 Aralık Salı

Yayın akışı, 31 Aralı Salı günü yılbaşı gecesi kanallarda yayınlanacak dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Birçok televizyon kanalı yılbaşı gecesine özel eğlence programları ve filmler ile seyircinin karşısına çıkıyor. Kanalların 31Aralık Salı yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show
00.30 Klip Show 2020

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'
22.50 Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
00.15 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
00.15 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel
00.30 Tolgshow

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Seksenler 'Dizi'
21.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

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