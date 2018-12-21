Piyasa değeri 450 bin TL...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, dün Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde boş bir daireye yapılan baskında satışa hazır halde bin 60 şişe sahte rakı, 562 şişe sahte votka, 272 şişe sahte viski ve 39 şişe tekila ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sahte içkinin piyasa değerinin 450 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili Z.A. ve N.T. hakkında soruşturma başlatıldı.