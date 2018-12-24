Yılbaşı gecesi kurulacak sofralar için pratik önerilerde bulunan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, “Mide gerginliği tansiyonunun yükselmesine, aşırı yemek sonrasında kalbe daha fazla yük binmesine ve kriz riskinin artmasına yol açmaktadır. Yılbaşı sofrasına çok aç bir şekilde oturulmamalı, 1 - 2 saat öncesinde çorba, yoğurt, salata, meyve gibi düşük kalorili besinler tüketilmeli. Yemekten önce 2 bardak su içilmeli” ifadelerini kullandı.

Yemeklerin kızartma, kavurma işlemleri yerine; haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri ile hazırlanması gerektiğini ifade eden Dr. Demir, “Fazla yağlı meze ve kuruyemiş tüketilmemeli. Hindi, tavuk gibi etlerin derileri ve görünen yağları atılmalı. Meze olarak patlıcan ezmesi, yoğurtlu havuç gibi sebze ağırlıklı mezeler tercih edilmeli. Salata ve zeytinyağlı sebzeler mutlaka sofranızda olmalı” diye konuştu.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!

Pilav, makarna, çorba, dolma, ekmek, kestane gibi karbonhidratlı besinlerden sadece 1 veya 2 türün tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Demir, “Hamur tatlıları yerine kabak tatlısı, sütlü tatlılar gibi hafif tatlılar tercih edilmeli. Tatlılar yemekten hemen sonra değil 1-2 saat sonra ara öğün olarak tüketilmeli. Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanlar, hastalığına uygun diyeti yılbaşı gecesinde de değiştirmemeli” dedi.

“YENİ YILIN İLK GÜNÜ YÜRÜYÜŞ YAPILMALI”

Yılbaşı sabahı hafif bir kahvaltı edilmesi gerektiğine de değinen Demir, “Kahvaltıda süt ve yulaf gevreği veya beyaz peynir ve 1-2 dilim ekmek yenilebilir. Öğle yemeği ise hafif olmalı mesela bir tabak sebze yemeği, salata, yoğurt ve 1 dilim ekmek yeterli olacaktır. Akşama doğru açık havada yapılacak 45 - 60 dakikalık yürüyüş veya egzersiz metabolizmanızı düzenlemeye yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.