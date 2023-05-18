Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Yıl sonu enflasyon beklentisinde düşüş

Yıl sonu enflasyon beklentisinde hafif düşüş

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37.77 iken mayısta yüzde 37.17'ye geriledi

Giriş: 18.05.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Yıl sonu enflasyon beklentisinde düşüş
HABERTURK.COM

Merkez Bankası 2023 yılı mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre yıl sonu için katılımcıların dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23.15 TL iken, bu anket döneminde 23.09 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise nisan ayında 24.08 TL iken, bu anket döneminde 24.61 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.77 iken, bu anket döneminde yüzde 37.17'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bu süreçte yüzde 31.02'den yüzde 29.84'e düştü.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde
yüzde 3.7'ye çıktı. 2024 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 4.4'ten yüzde 4.6'ya yükseldi

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
17 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu!
17 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu!
Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; para çekmeye devam ettiler
Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; para çekmeye devam ettiler
Anadolu parsının DNA'sı Dünya Gen Bankası'na girdi
Anadolu parsının DNA'sı Dünya Gen Bankası'na girdi
Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması!
Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.