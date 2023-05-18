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Merkez Bankası 2023 yılı mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre yıl sonu için katılımcıların dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23.15 TL iken, bu anket döneminde 23.09 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise nisan ayında 24.08 TL iken, bu anket döneminde 24.61 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.77 iken, bu anket döneminde yüzde 37.17'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bu süreçte yüzde 31.02'den yüzde 29.84'e düştü.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde

yüzde 3.7'ye çıktı. 2024 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 4.4'ten yüzde 4.6'ya yükseldi

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