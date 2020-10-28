31 yaşındaki Aral, gönderisine şu notu düştü:

Aşkım... Bunu bil ki senden daha iyi, saf ve temiz ve kocaman kalbe sahip bir insanla tanışmadım, hayal de edemiyorum... İçindeki pozitif enerjiyle etrafını her zaman aydınlatmaya devam et...

Yaşına göre çok olgunsun, cesaretli ve başarılısın. Maalesef bunu çekemeyen fesat gözlerden senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu.

Seni her zaman sevmeye ve iyi ya da 'ehhh' günlerinde her zaman yanındayım. Benim için bu bir onurdur ve seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar.