Yiğit Bulut kimdir? Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atanan Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut atandı. Atama kararları sonrası Yiğit Bulut hayatı merak konusu oldu. Peki Yiğit Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına 140 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürecek. Peki Yiğit Bulut kimdir? Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atanan Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?
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YİĞİT BULUT KİMDİR?
Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Bulut, ardından Bilkent Üniversitesi'nde bankacılık ve finans eğitimi almıştır. Yüksek lisansını ise Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştır.
Yiğit Bulut, medya dünyasında adını duyuran bir isimdir. Kariyerine televizyon yorumcusu ve köşe yazarı olarak başlamış ve birçok önemli medya kuruluşunda görev yapmıştır.
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Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Aydın Doğan'ın eşinin yeğeni, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.
2025 yılında Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Yiğit Bulut, yeniden Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.
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