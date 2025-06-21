Yiğit Arslan: Çok fazla kutlayacak bir şey yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar seride durumu 2-1'e getirirken, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncu Yiğit Arslan açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA KUTLAYACAK BİR ŞEY YOK"

Sarı-lacivertlilere karşı 2-1 geride olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Yiğit, "Çok fazla kutlayacak bir şey yok. İlk olarak bir sonraki maçta seriyi eşitlemeye çalışacağız. Fenerbahçe’ye çok saygı duyuyoruz. Avrupa’da bütün Türk halkını gururlandırdılar, çok önemli bir takım. Biz de taraftarımızla beraber iyi bir performans gösterip temsil ettiğimiz formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki maçta da 2-2 yapmaya çalışacağız. Bütün takım arkadaşlarımı teknik ekibi herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada maç öncesi fotoğrafının paylaşılması ve bireysel performansının sorulması üzerine Yiğit şu yanıtı verdi:

"Bugün kısmet benim adımaymış. Her gün başka bir opsiyonumuz var, bugün bendim çok şükür. Bir sonraki maçta da inşallah olurum."