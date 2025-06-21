2025 yaz modası: Kız kıza tatil

18 HAZİRAN

Bodrum'da kız kıza tatile çıkan Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

Yasemin Şefkatli ile Gamze Erçel, modacı Gülnur Güneş'in Bodrum Cennet Koyu'na demirli olan lüks yatına misafir oldu.

Kız kıza tatil yapan grup, bir süre sonra yattan ayrılıp bir otelin plajına gitti. Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, akşam saatlerine döndükleri lüks yatın keyfini çıkardı.

Siyah bir mayo giymeyi tercih eden Yasemin Şefkatli, arkadaşına fotoğraflarını çektirdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.