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        Haberler Magazin 2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Görünen o ki birçok ünlü için 2025 yaz modası; kız kıza tatil oldu. Bir hafta içinde 3 grup ünlünün kız kıza tatili, objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:31
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        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
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        Anlaşılan o ki birçok ünlü için 2025 yaz modası; kız kıza tatil oldu.

        14 HAZİRAN

        Aslı Turanlı, Bodrum'da bir arkadaşıyla kız kıza tatil yaparken görüntülendi.

        Aslı Turanlı, arkadaşıyla bütün gün, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

        Zira bu hafta içinde 3'üncü kez 'Kız, kıza tatil' merkezli tatil, objektiflere yansıdı.

        18 HAZİRAN

        Bodrum'da kız kıza tatile çıkan Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

        Yasemin Şefkatli ile Gamze Erçel, modacı Gülnur Güneş'in Bodrum Cennet Koyu'na demirli olan lüks yatına misafir oldu.

        Kız kıza tatil yapan grup, bir süre sonra yattan ayrılıp bir otelin plajına gitti. Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, akşam saatlerine döndükleri lüks yatın keyfini çıkardı.

        Siyah bir mayo giymeyi tercih eden Yasemin Şefkatli, arkadaşına fotoğraflarını çektirdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; kız kıza tatil yapan ünlüler arasına; Dilin Döğer, İlkay Kayku ve Mine Kılıç da katıldı.

        Akyaka’da kaldıkları hotelin iskelesinden denize giren oyuncu arkadaşlar; Dilin Döğer, İlkay Kayku ve Mine Kılıç’ın sörf tahtası üzerindeki komik halleri objektiflere böyle yansıdı.

        Dilin Döğer, İlkay Kayku ve Mine Kılıç'ın sörf tahtasında bir hayli eğlendikleri görüldü.

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        #2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        #Dilin Döğer
        #mine kılıç
        #İlkay Kayku

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