Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran-İsrail çatışmasına dair değerlendirmede bulundu.

Medvedev "İran nükleer silahlara sahip mi? Bilemeyiz ancak bildiğimiz şey; İsrail'in gizli bir nükleer programına sahip olduğudur. Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde bu programlardan vazgeçsin." şeklinde konuştu.

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Rus devlet adamı "Netanyahu bir gün gidecek ama İran kalacak. Muhtemelen başka bir ayetullah tarafından yönetilecek." dedi.

Medvedev ayrıca, İran'ın nükleer programının yok edilmeye çalışılması durumunda; İran'ın nükleer silahlarını (varsa) kullanacağı yönünde görüş bildirdi.

"TRUMP'IN EKİBİ ÇOK GERGİN"

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çoğu Amerikalının, Ukrayna'nın yerini bilmediğini vurgulayan Medvedev, şunları kaydetti:

"Başkalarının çatışmaları için para harcamak istemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, şu anda çok gergin. Çünkü burada durum farklı, çok sevdikleri İsrail söz konusu. Şimdi en sevdikleri zeki çocuklarıyla uğraşsınlar. Tek bir bariz tehlike var, Orta Doğu çatışmasının Trump'ın sürekli bahsettiği küresel bir çatışmaya dönüşmesi."

ABD, İsrail ve İran'ın "gayretle" dua etmeleri gerektiğini savunan Medvedev, "Avrupa'dan bahsetmiyorum, orada kutsal hiçbir şey kalmadı." ifadesini kullandı. *Fotoğraf: Dmitry Astakhov (AP aracılığıyla)