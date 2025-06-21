Bolavip ise Flamengo'nun Talisca'yı istediğini yazdı. Haberde, "Kulübün transferlerden sorumlu yöneticisi Jose Boto, temmuz ayındaki transfer dönemi için takviyeleri takip ediyor. Talisca'nın adı, özellikle Gerson'un muhtemel ayrılığı ya da Cebolinha ile Michael için gelecek tekliflere karşılık alternatif olarak gündeme geldi" ifadelerine yer verildi.