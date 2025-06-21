İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu bugün İstanbul'da gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun açılışında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. İsrail devlet terörü uyguluyor. Vefat eden İranlı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum. İsrail'in yaptığı şey haydutluktur. İran'ın aldığı tedbirler hukukidir.

İsrail savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor. 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor.

Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.

Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır.

Netanyahu'nun zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmasına kimsenin tahammülü yoktur.

Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum.

İsrail'e karşı uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi sürdürmeliyiz."

Önemli konuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi

Oturumda ise gözler İran Dışişleri Bakanı Arakçi'de.

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalarda 9. gün yaşanırken, İranlı Bakan Arakçi'nin vereceği mesajlar merak ediliyor.

ABD ve Avrupa, İran'ı diplomasi masasına davet ediyor. İran ise İsrail saldırıları durmadan bir müzakere masasına oturmayı reddediyor.

Oturumun diğer konukları

Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i de kabul edecek.

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"TÜrkiye üzerine düşeni yapacak"

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan evsahipliği yapacak.

Fidan, zirve açılışında şu açıklamaları yaptı:

Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı süresince, küresel adalet tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek.