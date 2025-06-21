Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor | Dış Haberler

        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna katıldı. Erdoğan, "İsrail'in yaptığı şey haydutluktur. İran'ın aldığı tedbirler hukukidir. Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması manidar" açıklamasını yaptı. 21 yıl sonra Türkiye'de yapılan oturumun en önemli konuğu ise İran Dışişleri Bakanı Arakçi. Oturumun başında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu bugün İstanbul'da gerçekleşiyor.

        "Bölgemizin yeni bir savaşa tahammülü yok"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun açılışında şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. İsrail devlet terörü uyguluyor. Vefat eden İranlı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum. İsrail'in yaptığı şey haydutluktur. İran'ın aldığı tedbirler hukukidir.

        İsrail savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor. 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor.

        Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.

        Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır.

        Netanyahu'nun zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmasına kimsenin tahammülü yoktur.

        Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum.

        İsrail'e karşı uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi sürdürmeliyiz."

        Önemli konuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi

        Oturumda ise gözler İran Dışişleri Bakanı Arakçi'de.

        İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalarda 9. gün yaşanırken, İranlı Bakan Arakçi'nin vereceği mesajlar merak ediliyor.

        ABD ve Avrupa, İran'ı diplomasi masasına davet ediyor. İran ise İsrail saldırıları durmadan bir müzakere masasına oturmayı reddediyor.

        Oturumun diğer konukları

        Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i de kabul edecek.

        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        "TÜrkiye üzerine düşeni yapacak"

        İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan evsahipliği yapacak.

        Fidan, zirve açılışında şu açıklamaları yaptı:

        Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı süresince, küresel adalet tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek.

        İran'ın nükleer müzakerelerinin devam ettiği bir zamanda İsrail'in İran'a saldırısını şiddetle kınıyoruz. İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. Bu sorun ne Filistin, ne Lübnan, ne Suriye, ne Yemen ne de İran sorunudur, bu sorun apaçık İsrail sorunudur.

        Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Diplomasiyi önceliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Habertürk Anasayfa