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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran ve ABD arasında atılacak adımlara destek verebileceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yle görüştü.

        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
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        Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye’yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran’a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli bir duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail’in derhal durdurulması gerektiğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, İran ile ABD arasında gerek teknik, gerek liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerle diplomasiye açılacak adımların bir an önce atılması gerektiğini, Türkiye’nin bu konuda desteklerine devam edeceğini belirtti.

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