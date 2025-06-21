Haftanın Kitapları

AŞK 2.0

(Luke Brunning)



Bu kitap romantik ilişkiler üzerine düşünmeyi, sorgulamayı sevenlere hitap ediyor. İnsanların yeni tarz ilişki türlerine daha açık ve romantik gelişime daha meraklı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Tablo mü­kemmellikten çok uzak olsa da bizi perişan eden ilişkilere kar­şı daha az hoşgörülü, nasıl yaşadığımız ve sevdiğimiz konusunda daha yaratıcıyız. Boşanma ve yeniden evlenme yaygın; karma ai­leler artıyor; flört uygulamalarında artık queer arzudan ve tekeşli olmamaktan da bahsediliyor. Seçeneklerimiz çoğaldı ama hayal kırıklıklarımız da bir o kadar arttı. Minor Kitap'tak çıkan Aşk 2.0’da felsefeci Luke Brunning, okuyucuları romantik ilişkilerin sadece yürümesinin değil, aynı zamanda gelişmesinin ne anlama geldiği konusunda düşünmeye teşvik ediyor. İlişkilerimizde deneyimlediğimiz özgürlüğü nasıl genişletebileceğimize dair felsefi bir tartışma açıyor. Olası ilişki tarzlarının çeşitliliğine açıklıkla yaklaşan Brunning, romantik eylemlilik üzerindeki hem iç hem de dış kısıtlamaları ve farklı insanların ve ilişkilerin bunları ele alma yollarını ezber bozan bir tarzda ortaya koyuyor.