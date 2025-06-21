Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kavukçu, "Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor." dedi.