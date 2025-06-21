Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfere gündemine değinen Kavukçu, İlkay Gündoğan hakkında çıkan haberlerle ilgili ilgili net konuştu.
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2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, gündeme ve transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın transferiyle ilgili şu an için bir durum olmadığını dile getirdi.
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"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Kavukçu, "Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
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"ÖNCELİK OSIMHEN VE KALECİ TRANSFERİ"
Sözlerine devam eden Kavukçu, "Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" diye konuştu.
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L'EQUIPE: G.SARAY İLKAY'LA ANLAŞTI
L'Equipe; sarı-kırmızılıların Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığını iddia etmişti.
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Habere göre G.Saray'ın transfer için somut adımlar attığı ve yıldız isimle sözleşme şartları konusunda el sıkışıldığı belirtilmişti.
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Man. City ile henüz anlaşma sağlanmadığı ve teknik direktör Okan Buruk'un İlkay'la bir görüşme yapacağı aktarılmıştı.
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Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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