Erzurum'da, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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AĞABEYİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Sol ayağından ve omuzundan vurulan, ağır yaralı olarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AĞABEY GÖZALTINDA Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. 2005'TE OSMANLI OCAKLARINI KURMUŞTU Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan'ın Çayırdüzü Mahallesi'nde dünyaya geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı'nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanıydı.