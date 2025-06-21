Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!

        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı 45 yaşındaki Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde, ağabeyi 46 yaşındaki M.Canbolat tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil ağabey gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AĞABEYİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sol ayağından ve omuzundan vurulan, ağır yaralı olarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        AĞABEY GÖZALTINDA

        Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        2005'TE OSMANLI OCAKLARINI KURMUŞTU

        Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan'ın Çayırdüzü Mahallesi'nde dünyaya geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı'nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanıydı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kadir Canbolat
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Habertürk Anasayfa