Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı 45 yaşındaki Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde, ağabeyi 46 yaşındaki M.Canbolat tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil ağabey gözaltına alındı
Erzurum'da, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AĞABEYİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ
AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sol ayağından ve omuzundan vurulan, ağır yaralı olarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AĞABEY GÖZALTINDA
Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
2005'TE OSMANLI OCAKLARINI KURMUŞTU
Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan'ın Çayırdüzü Mahallesi'nde dünyaya geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı'nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanıydı.