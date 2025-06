Harita çizen kutsal kitap: Scofield İncil’i, Hristiyan siyonizm ve teopolitik bir doktrin

Orta Doğu’da yükselen her duman, çoğu zaman sadece siyasi değil; aynı zamanda teolojik bir arka plan taşır. İsrail uçakları İran’a yönelirken, Washington’dan yükselen açıklamalarda yalnızca “müttefiklik hukuku” değil, kimi zaman doğrudan kutsal kitap referansları yer bulur. Bu durumun entelektüel haritası ise yüzyılı aşkın süredir aynı metne dayanır: Scofield Reference Bible.

Bu kitap, yalnızca bir İncil baskısı değil; aynı zamanda bir teopolitik vizyonun ve jeostratejik yönlendirmenin temel belgesidir. Bugün “Hristiyan Siyonizmi” olarak bildiğimiz olgunun neredeyse tüm hatları bu metinle şekillenmiş, İncil yorumunun diplomatik söylemi belirlediği bir dönemi doğurmuştur.

⸻

I. Scofield Reference Bible: Sıradan Bir İncil Baskısı mı?

1909’da yayımlanan ve sonradan milyonlarca evanjelik Hristiyan’ın el kitabı hâline gelen Scofield İncil’i, metne eklenmiş notlarla dikkat çeker. Her ayetin altına, bazen metni doğrudan yönlendiren açıklamalar düşülmüştür. Bu notlar;

• tarihsel çağlara göre ayrılmış Tanrı–insan ilişkilerini anlatır (“dispensationalism” sistemi),

Ve işte bu noktada sormak gerekiyor:

Bir kutsal kitabın sayfası, bir harita gibi katlanıp bir cebe sığdırıldığında, artık o kitap kutsal mı kalır, yoksa stratejik mi olur?

⸻

