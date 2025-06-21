Fransızlar duyurdu: Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in habeine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.
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Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attığı ve Türk asıllı Alman yıldız ile yapılan görüşmelerde tarafların sözleşme şartları konusunda el sıkıştığı belirtildi.
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Ancak İlkay ile anlaşmaya varılmasına rağmen transferin henüz kesinleşmediği kaydedildi.
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35 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de bir görüşme yapacağı vurgulandı.
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İlkay'la el sıkışan Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun kulübü Manchester City ile henüz anlaşma sağlamadı.
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İngiliz kulübünün, 1 yıl sözleşmesi bulunan İlkay'ın ayrılık isteği karşısında bonservis bedeli konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlaması bekleniyor.
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Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.