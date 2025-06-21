Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bazı öğrenciler kimliklerini unuturken bazıları ise sınava geç kaldı. Polis ekipleri öğrencilerin imadadına yetişmeye çalıştı.

YKS'nin saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor. Sınav, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapıyor.

Bursa'da babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu. İzmir yolu üzerinde ailenin bulunduğu araç arızalandı. Polisler önce aracı iterek yol kenarına aldı. Araçtan inen üniversiteli adayı genç kız geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri genç kızı ve ailesini sınava gireceği okula araçlarıyla yetiştirdi.

Alınan bilgiye göre, olay İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde yaşandı. Acemler'den İzmir yönüne giden ailenin aracı arıza yaptı. Polisler aracı iterek yol kenarına taşıdı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek genç kız gözyaşlarına boğuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızı teselli edip "seni yetiştireceğiz" dediler. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu.

POLİS YETİŞTİRDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini ya da kimliklerini unutan bazı adaylara, polis yardım etti.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava az bir süre kala kimliğini ya da sınav giriş belgesini unuttuğu için panik yaşayan öğrencilere destek oldu. Öğrenciler, ekip otolarıyla giriş belgelerini ya da kimliklerini çıkarmak için nüfus müdürlüklerine taşındı. Ardından ekip araçlarıyla sınav merkezlerine zamanında ulaştırılan öğrenciler, sınavlarına sorunsuz şekilde girdi.

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KOŞARAK YETİŞTİLER

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT başladı, bazı öğrenciler sınava son anda koşarak yetişti.

Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerden bazıları, sınav saati yaklaşırken adeta zamanla yarıştı. Kimi tek başına, kimi ailesiyle birlikte koşarak okul bahçesine girerken, veliler de çocuklarının sınavı kaçırmaması için büyük çaba gösterdi. Okul çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, görevliler geç kalan öğrencileri yönlendirmeye çalıştı.