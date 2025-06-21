YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
Üniversite sınavına girmek için öğrenciler yine kendileriyle yarıştı! Bir yanda kimliklerini unutan öğrenciler, diğer yanda sınava geç kalanlar... Polise ekipleri öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bazı öğrenciler kimliklerini unuturken bazıları ise sınava geç kaldı. Polis ekipleri öğrencilerin imadadına yetişmeye çalıştı.
YKS'nin saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor. Sınav, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapıyor.
ARAÇLARI BOZULDU, POLİS GÖTÜRDÜ
Bursa'da babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu. İzmir yolu üzerinde ailenin bulunduğu araç arızalandı. Polisler önce aracı iterek yol kenarına aldı. Araçtan inen üniversiteli adayı genç kız geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri genç kızı ve ailesini sınava gireceği okula araçlarıyla yetiştirdi.
Alınan bilgiye göre, olay İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde yaşandı. Acemler'den İzmir yönüne giden ailenin aracı arıza yaptı. Polisler aracı iterek yol kenarına taşıdı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek genç kız gözyaşlarına boğuldu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızı teselli edip "seni yetiştireceğiz" dediler. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu.
POLİS YETİŞTİRDİ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini ya da kimliklerini unutan bazı adaylara, polis yardım etti.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava az bir süre kala kimliğini ya da sınav giriş belgesini unuttuğu için panik yaşayan öğrencilere destek oldu. Öğrenciler, ekip otolarıyla giriş belgelerini ya da kimliklerini çıkarmak için nüfus müdürlüklerine taşındı. Ardından ekip araçlarıyla sınav merkezlerine zamanında ulaştırılan öğrenciler, sınavlarına sorunsuz şekilde girdi.
KOŞARAK YETİŞTİLER
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT başladı, bazı öğrenciler sınava son anda koşarak yetişti.
Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerden bazıları, sınav saati yaklaşırken adeta zamanla yarıştı. Kimi tek başına, kimi ailesiyle birlikte koşarak okul bahçesine girerken, veliler de çocuklarının sınavı kaçırmaması için büyük çaba gösterdi. Okul çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, görevliler geç kalan öğrencileri yönlendirmeye çalıştı.
Sınavın başlamasına dakikalar kala okul kapısından içeri giren bazı öğrencilerin heyecanı ve telaşı kameralara yansıdı. Veliler ise okul önünde dua ederek bekleyişlerini sürdürdü.
KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ, YUNUS YETİŞTİRDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde YKS'ye girecek olan öğrenciler ter döktü. Kimliğini yolda düşüren gencin imdadına Yunus polis ekipleri yetişirken, başka bir aday son dakikada girdiği okula kimliğini unuttuğu için alınmadı. O anlar kameraya yansıdı.
YKS adayı İlayda Pehlivan, sınav merkezi olan Küçükçalık Anadolu lisesine giderken yolda kimliğini düşürdü. Heyecanlı genç kız, okul önündeki Yunus polis ekiplerinden yardım istedi. Yunus ekiplerinin motosikletine bindirilen genç, yeni kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. O sırada bir vatandaş yolda bulduğu kimliği, okul görevlisine teslim etti. Yapılan incelemede kimliğin genç kıza ait olduğu tespit edilince, telsiz yardımıyla Nüfus Müdürlüğünde olan polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, genç kızı hızla ve dikkatli şekilde sınav merkezine getirdi. Genç kız sınav merkezine son dakikada yetişti.
Başka bir erkek öğrenci ise, sınav merkezine son dakikada koşarak yetişti. Yapılan incelemede kimliğini unutan genç, merkezden çıkarıldı. Sınava geç kalan genç, umudunu yitirerek evinin yolunu tuttu.
POLİSLER ALKIŞLANDI
Samsunda üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKSnin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.
Öğrencileri okula bırakan trafik polisleri, okul çevresinde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.