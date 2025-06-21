Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta yeni dünyaya gelen minik beyaz kuğunun ismi Parla oldu
- 1
Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta, 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu dünyaya geldi.
- 2
Parkta düne kadar 3'ü beyaz, 11'i siyah olmak üzere 14 kuğu bulunuyordu. Dün dünyaya gelen yavruyla sayı 15'e yükselirken, beyaz kuğu sayısı da 4'e çıkmış oldu.
- 3
Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.
-
- 4
Çankaya Belediyesi, sosyal medya üzerinden isim önerileri toplamaya başladı. Beyaz kuğu yavrusunun ismi, halk oylaması sonucunda "Parla" oldu.
- 5
Çankaya Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halk oylaması sonucunda kuğu yavrusunun isminin belirlendiği belirtilerek, "Kuğulu Park'ta dünyaya gelen yavru kuğumuzun ismi belli oldu.
- 6
Sosyal medyadan gerçekleştirdiğimiz halk oylamasında oy çokluğuyla 'Parla' ismi seçildi. İlginiz ve sevginiz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
-
- 7
Öte yandan görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13