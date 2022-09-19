YHT biletlerine yılın 5. zammı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 10 zam yaptı.

Zam sonrasında Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 109 liradan 120 liraya, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 84 liradan 95 liraya, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 127 liradan 140 liraya, Ankara-İzmit arası 200 liraya, İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 195 TL'den 215 TL'ye yükseldi.

Son zamla beraber YHT biletlerine yıl genelinde 5 zam yapılmış oldu. Biletlere ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisanda yüzde 15 ve haziranda yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

Yıl genelinde bilet fiyatlarına toplamda yüzde 155 zam yapıldı.