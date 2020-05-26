Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD Taşımacılık, mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurmuştu. Seferler, perşembe günü yeniden başlayacak. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak trenler için biletler, internet üzerinden dün satışa sunuldu. Bilet satın almak için Hayat Eve Sığar (HES) Kodu giriliyor. Yolcular, Seyahat İzin Belgesi’ni elden garda ilgili TCDD yöneticisine sunacak.

TALEP NASIL?



İnternet üzerinden şu ana değin perşembe ve izleyen birkaç gün için bin 600 bilet satıldı. TCDD Taşımacılık, yarın gişelerden de söz konusu hatlar için bilet satışını başlatacak. Yarından itibaren daha yoğun bilet talebinin gelmesi bekleniyor. Kaynaklar, “TCDD Taşımacılık, talebi görecek. Buna göre kamu hizmeti anlayışıyla seferlerini gerçekleştirecek” dedi.

25 BİNE ÇIKIYORDU

YHT’lerde, salgın öncesinde günde kaç yolcu taşınıyordu? Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında YHT ile günde yaz döneminde 48, kış döneminde 44 sefer yapılıyordu. Günlük, 22 bin ile zaman zaman da 25 bin bin yolcuya hizmet veriliyordu.

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